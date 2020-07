Clubes entram na onda do TikTok

O TikTok é a nova febre mundial entre as redes sociais. Durante o período de quarentena, o aplicativo ganhou ainda mais usuários pelo mundo e no futebol não foi diferente. O time de boleiros já é grande e conta com nomes como Neymar, CR7, Dani Alves e Marcelo. Mas não são só os jogadores que entraram na onda do TikTok. Vários clubes já criaram seus perfis e contam com milhões de seguidores.

Para quem não conhece, o TikTok é uma rede social com foco na criação e no compartilhamento de vídeos de curta duração. Os conteúdos são em sua grande maioria engraçados e contam com danças, desafios, piadas, montagens, dublagens de áudios famosos e muitos animais de estimação. É claro que belos gols, embaixadinhas e jogadas de efeito também tomaram conta dos perfis dos clubes e dos jogadores.

'Goal' listou os times com os melhores perfis para você seguir no TikTok e se divertir com as várias publicações. Confira abaixo!

Manchester City

A temporada por enquanto não é das melhores para o Manchester City. Mas mesmo vendo seu rival dominar o cenário nacional , os Citizens resolveram parabenizar o Liverpool pelo título da Premier League de um jeito criativo.

Barcelona

A fase do Barcelona pode não ser das melhores, mas se depender do talento dos jovens da Barça Academy, o time vai seguir forte por muitos e muitos anos.

Bayern de Munique

Está na quarentena sem um abridor de garrafa e não sabe como abrir a bebida? Não se preocupe, Alphonso Davies, do Bayern de Munique, ensinou uma maneira estilosa para ajudar.

Sheffield United

Não são apenas os gigantes da Europa que aderiram ao TikTok. O Sheffield United, inclusive, aproveitou para tirar uma onda com Cristiano Ronaldo, ex-Manchester United.

Corinthians

A equipe feminina de futebol do Corinthians é uma das mais fortes do país.

Flamengo

Gérson está jogando cada vez melhor com a camisa rubro-negra . Neste vídeo, o Flamengo preparou uma homenagem de aniversário para o camisa 8, ao melhor estilo do vapo!

PSG

A Ligue 1 é a única grande liga da Europa que foi cancelada. E enquanto a Champions League não volta, o clube aproveitou para celebrar as cartas de seus jogadores na seleção da temporada do FIFA 20. Os destaques, é claro, ficaram para Neymar e Mbappé, com 98 de overall.

Santos

Por falar em Neymar, o Santos também aproveitou a quarentena para matar um pouco das saudades do craque.

Real Madrid

Já se perguntou como o Sergio Ramos faz tantos gols ? É só olhar esse vídeo que o Real postou que fica fácil de entender.

Derry City

Você está no banheiro e, de repente, percebe que está faltando papel higiênico. Os jogadores do Derry City, da Irlanda do Norte, sabe como ajudar.

São Paulo

Você canta bem? Mas será que consegue fazer melhor do que o Reinaldo, do São Paulo?