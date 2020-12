Corinthians conquista o Brasileirão Feminino de 2020

Após empate sem gols na ida, em Santa Catarina, o Corinthians recebeu a visita do Avaí/Kindermann nesse domingo e vencu por 4 a 2. O gigante paulista finalmente volta a comemora o título após ser vice-campeão na edição anterior, contra a Ferroviária.

Sem mexerem no placar no primeiro duelo, os times deixaram a definição do título para o duelo de volta na Neo Química Arena. Gabi Zanotti (duas vezes), Gabi Nunes e Vic Albuquerque fizeram os gols do título. Zóio e Lelê descontaram para a equipe catarinense.

O resutado leva o Corinthians à sua segunda conquista nacional no campeonato feminino. Para chegar à grande decisão, o time paulista eliminou o Grêmio nas quartas de final e o Palmeiras na semifinal. Já a equipe catarinense eliminou Internacional e São Paulo.

Desde as semifinais, o campeonato conta com o sistema do VAR, tornando-se a primeira competição nacional feminina do mundo a contar com a videoarbitragem.

Confira no vídeo acima os gols do Timão e os bastidores da festa do título do Brasileirão Feminino de 2020.