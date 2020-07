Corinthians lança uniforme para 2020

O primeiro título brasileiro do Corinthians foi o tema escolhido para definir o modelo da nova camisa do Timão, que será utilizada nesta temporada.

O Campeonato Brasileiro conquistado em 1990 acabou com uma espera de 80 anos pela conquista nacional do clube paulista, que não era apontado como um dos principais candidatos a vencer a competição.

“É a maior conquista da minha carreira. Ter feito parte deste time me deixa muito orgulhoso, de verdade. O amor que eu sinto pelo Corinthians não cabe em mim e eu sinto o mesmo dos torcedores, que me param na rua até hoje agradecendo, principalmente no dia 16 de dezembro. Receber essa homenagem trinta anos depois é o reconhecimento do nosso suor em colocar o Corinthians no topo”, comentou Neto, o eterno ídolo da Fiel.

Predominantemente branca, a atual gola em “V” dá lugar ao clássico design em gola polo preta com botões, e as mangas também ganham detalhes em preto, referências ao uniforme usado na histórica campanha em 1990. A inscrição “O Início de uma Era” é registrada na parte interna da camisa, na altura da nuca, uma homenagem ao título que foi considerado um divisor de águas.

A lateral da camisa tem a imagem da bandeira de São Paulo em tons de cinza e, na parte traseira, a figura de Neto homenageia o craque daquele time histórico. Os shorts seguem com o estilo tradicional em preto, enquanto as meias brancas apresentam um detalhe em preto.

Os uniformes contam com um acabamento impermeável, reduz a aderência ao corpo, acelera a evaporação do suor e trabalha contra o aquecimento excessivo do corpo do atleta.

Veja no vídeo as imagens da novidade lançada pelo Corinthians para a temporada de 2020.