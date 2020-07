As iniciativas do Corinthians para 'substituir' torcedores

As restrições à presença de torcida forçadas pela pandemia não impediram a torcida do Corinthians de apoiar o Timão na vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 na volta do Campeonato Paulista.

Durante toda a partida, o áudio da aglomeração virtual com cânticos e palavras de incentivo à equipe foi escutada no estádio. A intenção da diretoria alvinegra é ampliar o projeto para o Brasileirão.

O campeonato nacional, que começa em 9 de agosto, deverá ter até 2 mil torcedores conectados à sala virtual para serem parte dos jogos em meio à falta de público real nas arquibancadas.

Apenas sócios da modalidade Fiel Torcedor podem participar da iniciativa, que conta com o trabalho de empresas de tecnologia parceiras do clube.

Além desse projeto, o Corinthians colocou fotos de torcedores nas cadeiras do setor oeste e um bandeirão na área norte.