Brasileirão: prováveis escalações de São Paulo e Corinthians

Corinthians visita o São Paulo neste domingo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 11h (horário de Brasília) e será realizada no Morumbi.

O Tricolor vem de sequência positiva de duas vitórias e ocupa a terceira colocação da tabela com dez pontos somados em cinco partidas disputadas. Já o Timão, com um jogo a menos, tem cinco pontos e está no 12º lugar.

Fernando Diniz pode alcançar a liderança caso vença o clássico e deverá escalar os mesmos titulares que iniciaram a última partida, contra o Sport. Tiago Nunes também deverá repetir o time.

Prováveis escalações

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego, Arboleda e Léo; Tchê Tchê, Vitor Bueno, Luan e Gabriel Sara; Pablo e Paulinho Boia.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Mateus Vital, Cantillo, Araos e Luan; Léo Natel e Jô.

Confira como está a preparação do Corinthians para o clássico contra o São Paulo.