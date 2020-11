Corinthians x Atlético-MG: prováveis escalações, desfalques e onde ver

O Corinthians recebe o Atlético-MG neste sábado pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 19h (horário de Brasília) em jogo com transmissão do Premiere.

Os paulistas ocupam a 11ª posição da tabela, têm 25 pontos somados e tentam se afastar definitivamente do Z4. O técnico Vagner Mancini conta com pelo menos 12 desfalques garantidos: Fábio Santos, vetado por contrato; Xavier, suspenso; Otero, convocado pela Venezuela; Jô e Mateus Vital, com Covid-19; Jemerson e Jonathan Cafú, sem condições físicas; Cazares, Gustavo Mantuan, Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Léo Santos, lesionados. Vindo de recuperação de pubalgia, Boselli é dúvida.

Enquanto isso, o Galo é o vice-líder, pode assumir o primeiro lugar neste fim de semana e está com 35 pontos, um a menos que o Internacional. Vale destacar que a equipe gaúcha disputou uma partida a mais. As ausências para Jorge Sampaoli são: Mariano e Jair, lesionados; Alan Franco, Junior Alonso e Savarino convocados.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Marllon, Gil e Lucas Piton, Gabriel, Cantillo (Camacho ou Roni), Luan, Everaldo, Ramiro e Davó.

Atlético-MG: Everson, Guga, Réver, Igor Rabelo, Guilherme Arana, Allan, Nathan (Hyoran), Zaracho, Eduardo Vargas, Sasha e Keno.