A preparação do Corinthians para voltar contra o Palmeiras

Após quatro meses, o Campeonato Paulista será retomado nesta quarta-feira com a 11ª rodada. O clássico entre Corinthians e Palmeiras será realizado às 21h30 (horário de Brasília) na Arena Corinthians.

No primeiro dia de atividades desta semana, a equipe começou com o aquecimento antes de realizar um treinamento posicional sem enfrentamento. Depois, o técnico corinthiano exercitou a bola parada ofensiva e defensiva da equipe. Confira o vídeo com as imagens do trabalho de preparação.

Tiago Nunes tenta melhorar sua temporada após eliminação precoce na Libertadores e não poderá contar com dois reforços recentes. Cantillo contraiu Covid-19 e Jô ainda não está liberado pela CBF para atuar.

Ramiro, por sua vez, está recuperado de lesão e volta ao time. Danilo Avelar deverá ser a opção escolhida para o lugar de Pedro Henrique, que está prestes a se mudar para o Athletico Paranaense. Richard, que está tomando o mesmo rumo do zagueiro, também não atuou no treino.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Danilo Avelar, Sidcley; Gabriel Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli.

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino (Mayke), Felipe Melo, Vitor Hugo (Gustavo Gómez) e Matías Viña; Bruno Henrique, Ramires e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gabriel Veron (Gustavo Scarpa), Willian e Luiz Adriano.