O Corinthians segue com sua preparação pensando no retorno do futebol e, nesta semana, os oito jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus foram reintegrados ao grupo após passarem por isolamento.

Confira, no vídeo, como está sendo o trabalho contínuo do clube após a parada forçada pela pandemia. A volta do futebol paulista está prestes a acontecer.