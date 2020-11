Corinthians ainda sente falta de um artilheiro

Desde que chegou ao Corinthians, Vagner Mancini deu uma movimentada no time e até conseguiu melhores resultados em relação aos seus antecessores, mas ainda tem um ponto no qual o Corinthians peca. O ataque alvinegro ainda não encontrou um nome regular.

Depois de vários anos tendo a defesa como seu principal mérito, o Corinthians trouxe Tiago Nunes com a intenção de ter uma equipe mais ofensivas. Com o treinador, o ataque não só não funcionou, como a parte de trás também deixou a desejar.

As mudanças no comando até começaram a melhorar a defesa do time, e talvez até o ritmo de jogo, mas o aproveitamento do ataque ainda deixa a desejar. Sem completar uma partida desde 22 de julho, o argentino Mauro Boselli, que não marca um gol desde fevereiro, ainda é o artilheiro do Timão, que não tem grandes figuras ofensivas.

Apesar de ter trazido Luan e Jô com a intenção de ter dois grandes goleadores na equipe, ter tentando Yony Gonzalez e ainda contar com outros tantos nomes para o ataque, o Corinthians ainda não conseguiu que um destes apresente uma regularidade que resolva seus problemas. São apenas 46 gols marcados em 40 partidas disputadas no ano, e por 19 jogadores diferentes.

Luan, bastante criticado, marcou apenas quatro gols em competições oficiais, enquanto Jô, que deveria ser referência no ataque, tem apenas cinco tentos. Sem funcionar lá na frente, o zagueiro Gil, junto do camisa 7, é o terceiro artilheiro do equipe, atrás apenas de Boselli, com seis gols e de Jô.

Mas, enquantos os elogios ao trabalho de Vagner Mancini começam a aparecer devido às apostas em jogadores pouco utilizados, entrevistas sensatas e maior ritmo no jogo do Corinthians, o ataque segue não sendo um ponto forte do time. E isso precisa mudar logo se o Timão quiser manter a chance de um título no ano.

Ao perder, em casa, do América-MG por 1 a 0 na Copa do Brasil, o Timão vai levar a decisão da vaga para as quartas de final para o Independência, precisando de dois ou mais gols de diferença para vencer o duelo no tempo normal. Mas, uma vitória como essa só aconteceu em cinco oportunidades no ano, em 38 jogos disputados.

O jogo decisivo será nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília). O América-MG joga em casa e com a vantagem do empate, enquanto o Timão precisa correr atrás do prejuízo.