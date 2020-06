Corinthians será proibido de registrar Jô? Entenda a situação

Reforço do Corinthians até 2023, o atacante Jô teve a rescisão contratual com o Nagoya Grampus, do Japão, confirmada no último domingo (21). Porém, o rompimento do vínculo foi feito como justa causa, já que o clube entendeu que o atacante abandonou o emprego, de acordo com o Globoesporte.com.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A justa causa, porém, pode acabar prejudicando o Corinthians. Mas só se saberá isso ao certo no dia 1º de julho, quando a janela internacional se abre no Brasil. Só aí, é que o Timão vai solicitar Certificado de Transferência Internacional (CIT) de Jô no sistema da Fifa.

Mas ao mesmo tempo, o clube japonês entrou com um processo contra Jô pedindo uma indenização milionária. O Corinthians, porém, entende que não vão haver grandes problemas, já que a rescisão do contrato já saiu, além de não ter pressa no procedimento, de inscrição de Jô, já que, de qualquer forma, ele ainda não poderia jogar nesta fase do Paulistão.

Os desentendimentos entre o atacante e o Nagoya começaram em fevereiro, quando Jô lesionou o joelho, de acordo com Breno Tannuri, advogado do jogador. Segundo ele, o atleta não viajaria com o clube para a pré temporada, por conta dos tratamentos, no entanto, os médicos e fisioterapuetas vajaram. Assim, Jô voltou ao Brasil para se recuperar Flamengo.

Ao retornar ao Japão, o atacante não foi relacionado para as duas partidas, antes de o campeonato ser paralisado por conta da pandemia de coronavírus Covid-19. "Ele deixou os filhos no Brasil com os avós. Só que começou um 'zum-zum-zum' de que os estrangeiros não poderiam sair do Japão. Quando falaram que seria fechada a fronteira, o Jô diz: "eu preciso voltar". Isso foi em abril. Então, eles voltam ao Rio de Janeiro – contou o advogado ao Globoesporte.com.

O clube, porém, não tinha liberado os jogadores para deixarem o Japão, apenas para ficarem em casa e, por isso, Jô foi avisado de que seu salário seria suspenso, já que descumpriu a ordem. Segundo o advogado, o atacante explicou a situação, mas o clube não aceitou.

Assim, o Nagoya considerou abandono de emprego por parte de Jô e rompeu o contrato por justa causa, além de levar o jogador à justiça. Algo que Tannuri discorda, alegando que apenas uma punição seria justificada neste caso.

O atacante acabou assinando um vínculo de três anos e meio para retornar ao Corinthians e, depois de ter testado negativo para Covid-19, já se apresentou para as atividades no CT, iniciadas nesta terça-feira (23).