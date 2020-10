Goleado pelo Flamengo, o Corinthians sofre a sua maior derrota em Itaquera

A derrota por 5 a 1 para o Flamengo, neste domingo, na recém-batizada Neo Química Arena, tornou-se o resultado negativo mais elástico da história do Corinthians jogando em seu estádio.

Éverton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego marcaram para o Rubro-Negro em Itaquera, enquanto Gil fez o de honra do Timão. Até então, o Timão jamais havia levado quatro gols na nova casa.

A pior derrota anterior em Itaquera, coincidentemente, havia sido imposta pelo próprio Flamengo, que venceu os mandantes por 3 a 0 (com dois gols de Lucas Paquetá e um de Renê).

Vale lembrar que o Corinthians inaugurou o novo estádio com derrota - 1 a 0 para o Figueirense, em duelo disputado em 18 de maio de 2014, com gol de Giovanni Augusto.

A partir daí, porém, o time ficou invicto por quase um ano (e 32 jogos) até cair diante do Guaraní por 1 a 0, resultado que tirou os alvinegros da Libertadores de 2015. No mesmo ano, a equipe também perderia para o Palmeiras (2 a 0) e Santos (2 a 1), em jogos válidos pelo Brasileirão.

Já em 2016, o Timão amargou eliminações na Arena após empates diante de Audax (Paulistão) e Nacional (Libertadores), mas só perdeu um jogo no estádio - o Palmeiras novamente foi o algoz, com um triunfo por 2 a 0.

No ano seguinte, foram somente três derrotas no estádio em 34 partidas disputadas: um 2 a 0 diante do Santo André pelo Paulista, além de reveses pelo placar mínimo contra Vitória e Atlético-GO, ambos pelo Brasileirão.

Em 2018, o retrospecto piorou. O time alvinegro perdeu para o São Bento e para o Palmeiras (ambas 1 a 0 pelo Paulista), Millonarios-COL (1 a 0) e Independiente-ARG (2 a 1) pela Libertadores, Grêmio (1 a 0) e Flamengo (3 a 0) pelo Brasileiro e Cruzeiro (2 a 1) na final da Copa do Brasil.

Já em 2019, o Corinthians sofreu uma derrota na Arena pelo Paulista (2 a 0 contra o Red Bull Brasil), duas pela Copa do Brasil (1 a 0 diante de Ceará e Flamengo), duas pelo Brasileiro (ambas por 2 a 1, para Cruzeiro e Fluminense) e uma pela Copa Sul-Americana (2 a 0 diante do Independiente del Valle-EQU).

Finalmente, 2020 já registrou até o momento três derrotas do Timão no seu estádio: 1 a 0 para a Inter de Limeira no Paulista, 2 a 0 para o Palmeiras no Brasileiro e agora a histórica goleada por 5 a 1 do Flamengo.

Pelo Brasileirão, aliás, a equipe agora comandada por Vágner Mancini só venceu duas vezes até o momento em Itaquera, com outros quatro empates. Trata-se do pior início da equipe atuando no estádio no torneio.