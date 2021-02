Corinthians sonda mercado em busca de trocas

O Corinthians faz uma ronda no mercado brasileiro em busca de times que estejam dispostos a realizar negociações que envolvam trocas de jogadores que não têm sido muito aproveitados. Com grande volume de contratações nos últimos anos, sendo que poucos tornaram-se titulares, o Timão se vê com a necessidade de 'desovar' alguns nomes para abrir espaço a atletas vindos das categorias de base.

Os nomes já definidos como moedas de troca são majoritariamente das posições mais carentes do elenco. Os pontas Jonathan Cafú e Everaldo, o volante Éderson e o centroavante Davó são os nomes que mais pintam como uma oportunidade neste sentido. Até mesmo Luan, principal contratação do ano passado, não está descartado como um nome a ser envolvido na busca por reforços.

A ronda, por sinal, serve para entender qual é a capilaridade que cada jogador tem para ser absorvido no mercado nacional. Há consenso que, em casos nos quais não for possível encaixar uma troca, um empréstimo não seria mau negócio, já que aliviaria e abriria espaço no grupo de atletas.

O momento financeiro encontrado pela nova diretoria, segundo as pessoas que conversaram com a reportagem, é de contenção principalmente no número de contratações. Acredita-se que a base já proveria as opções buscadas no mercado desde 2017 e que o caminho natural vai ser tomado a partir de agora.

Empréstimos para a Série B, por sinal, não são vistos com bons olhos. A ideia é mandar atletas para jogar a primeira divisão de Estaduais fortes, de preferência o Paulista, para depois emplacá-los em equipes que disputarão a Série A, valorizando os atletas com ao menos uma edição completa de Brasileiro disputada.

Janderson, que deve ser novamente emprestado, é visto como um exemplo de sucesso, mas não o maior. João Victor, atleta nascido em 1998 e que ainda não havia estreado no profissional, achou seu espaço com a Inter de Limeira e o Atlético-GO, na última temporada, e retorna ao clube com boas chances de ser aproveitado em 2021.

Com esses atletas formados em casa ganhando mais minutos no profissional, o Corinthians acredita que terá a ganhar tanto dentro quanto fora de campo, já que a margem de lucro é maior. Caso um dos emprestados consiga se destacar, a conta fecha de maneira melhor ainda.