O Corinthians (10º) de Vagner Mancini vem em uma tendência de alta após três jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, sendo duas vitórias e um empate. No entanto, o próximo desafio do 'Timão' é dureza, nada mais, nada menos que o Atlético-MG de Jorge Sampaoli, vice-líder do campeonato com 35 pontos.

Confira no vídeo acima como o Corinthians se prepara para pegar o Galo!