Corinthians treina focado no retorno do Paulistão

O treino do Corinthians nesta quinta-feira começou com trabalhos físicos e preventivos antes de a comissão técnica voltar a promover enfrentamentos no CT Dr. Joaquim Grava.

As primeiras disputas no treino foram entre setores de defesa e ataque, separados em pequenos grupos. O técnico Tiago Nunes deu sequência aos trabalhos do dia com um treinamento coletivo, organizando diferentes equipes.



O Timão dará sequência à preparação para o Campeonato Paulista na sexta-feira, pela manhã. O campeonato estadual terá reinício no dia 22 de julho, em decisão tomada em congresso técnico da Federação Paulista de Futebol e dirigentes do futebol local.