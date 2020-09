O Corinthians recebe o Palmeiras amanhã na eo Química Arena. Será o primeiro clássico desde que o estádio do Timão foi rebatizado.

O Corinthians é o 11º colocado com nove pontos, já o Palmeiras é o 6º com 14 pontos conquistados. Confira no vídeo acima como Thiago Nunes preparou a sua equipe para o duelo.