Brasileirão: as prováveis escalações de Corinthians e Santos

Após o empate com o RB Bragantino no último sábado, o Corinthians ultrapassou a marca de 300 minutos sem fazer nenhum gol e chega à 14ª rodada do Brasileirão em crise.

O Santos é o adversário do pressionado time da capital paulista nessa quarta-feira, fazendo o grande clássico deste meio de semana. Enquanto o Peixe soma 20 pontos e ocupa a sexta colocação, o Timão acumula 14 e está a apenas dois pontos e duas posições da zona de rebaixamento.

Entre os desfalques desta partida, estão três jogadores convocados para atuar por suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Cuca não poderá contar com Soteldo. O baixinho está na seleção venezuelana junto com Otero, que é ausência para o time do técnico Coelho assim como Cantillo, convocado pela Colômbia.

O Corinthians terá desfalque de Ruan, lesionado. No Santos, também estarão ausentes Arthur Gomes, suspenso, e seis jogadores lesionados, com destaque para o titular Carlos Sánchez.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar, Lucas Piton, Gabriel, Roni (Xavier), Luan, Cazares (Ramiro), Léo Natel e Jô.

Provável escalação do Santos: João Paulo Pará, Alison, Luan Peres, Felipe Jonatan, Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge.

Confira no vídeo acima como foi o começo de preparação do Corinthians para o duelo contra o Santos na Neo Química Arena, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.