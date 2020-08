Carlos: de esquecido a salvação de contas no Corinthians

Carlos Augusto começou o ano descobrindo que não estava nos planos do técnico Tiago Nunes. Ainda em janeiro, em sua entrevista de apresentação, o treinador falou que Danilo Avelar, titular da lateral esquerda em 2019, passaria a ser adaptado para ocupar um lugar na zaga: Lucas Piton e Sidcley eram as opções no setor. Oito meses depois, o garoto "acertou o time" e sai para a Itália como um desafogo financeiro para o Corinthians.

Avaliado em 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões), ele deve ter 50% dos seus direitos econômicos vendidos ao Monza, da Itália, com a expectativa de valorização e de que a metade que permanece com o Timão terá uma cotação ainda maior no futuro. O jogador foi liberado para viajar e, aprovado nos exames médicos, assinará por cinco anos com os italianos, recém-promovidos à Serie B local.

Os quatro milhões de euros (R$ 25 milhões) que entram nos cofres alvinegros asseguram dois meses de folha salarial paga, quitando os salários atrasados mais recentes e fazendo o time ganhar tempo para esperar o montante de 20 milhões da venda de Pedrinho ao Benfica, essenciais para fechar o ano no azul.

Carlos, dessa forma, cumpre um papel que era vislumbrado para ele há alguns anos, mas surpreendente pelo desenrolar recente da sua carreira. Aos 21 anos, o canhoto era visto como uma joia da base até o ano passado, mas não conseguiu mostrar que seria a melhor opção para o seu setor. "Esquecido", atuou pela primeira vez neste ano em março apenas.

A dedicação no trabalho, a capacidade de proteger mais a zaga e a possibilidade de uma venda foram os fatores essenciais para que ele voltasse a ter chance e se tornasse figura importante na reação corintiana na reta final do Campeonato Paulista. De ameaçado pelo rebaixamento, o Timão foi vice-campeão e Carlos ganhou o moral que tanto se esperava.

Sem a opção mais defensiva, Tiago Nunes deve apostar em Sidcley como o titular para os próximos jogos, deixando Lucas Piton como alternativa para o banco de reservas. A missão do Corinthians agora, por incrível que pareça, é achar o substituto de Carlos.