Com um jogo atrasado, o Corinthians soma uma vitória, um empate e uma derrota. Os quatro pontos deixam a equipe de Tiago Nunes em 11º para receber o Fortaleza.

O time de Rogério Ceni tem os mesmos quatro pontos e também vem de vitória. Na quarta rodada, após deslizes nas primeiras partidas, o Fortaleza derrotou o Goiás por 3 a 1. Confira o vídeo com o retorno do Timão aos trabalhos pensando no jogo da próxima quarta-feira.