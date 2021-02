O Coritiba, rebaixado à Série BLéo Gamalho anunciou no último dia 26/02 a chegada de Léo Gamalho, centroavante de 35 anos para substituir Ricardo Oliveira.

Com contrato de 2022, o jogador foi apresentado no clube e você confere no vídeo acima como foi a chegada desse novo reforço para o Coxa.