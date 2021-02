Coritiba apresenta o meia Valdeci

Ainda antes do fim do Brasileirão 2020 na Série A, o Coritiba confirmou mais um reforço para compor o grupo que disputará a segunda divisão em 2021.

O meio-campista Valdeci foi anunciado nessa sexta-feira pelo clube paranaense - veja no vídeo acima como foi sua apresentação. Aos 25 anos, ele chega procedente do Sportivo Luqueño do Paraguai, e já está integrado ao elenco coxa-branca.

“Minha meta é sempre melhorar, buscar ultrapassar a minha média de gols no ano, e assim ajudar o Coritiba a chegar aos objetivos”, disse o jogador aos meios oficiais do clube.

Brasileiro, Valdeci foi formado no Ferroviário e também tem passagens por Portuguesa e Resende antes de atuar no clube paraguaio nas duas últimas temporadas.