Coritiba apresenta o zagueiro Wellington Carvalho

O Coritiba apresentou Wellington Carvalho como o novo reforço para o setor defensivo. O zagueiro deve vestir a camisa do Coxa até dezembro de 2021.

“O projeto que a diretoria apresentou é de reconstrução e o Coritiba é um time grande nacionalmente. Creio que estamos bem para conseguir os objetivos da temporada. A gente sempre trabalha para agregar da melhor forma possível”, disse o jogador em suas primeiras

Durante a entrevista, Wellington Carvalho ainda destacou como a competitividade e bola aérea como suas principais características - confira no vídeo as palavras do reforço do Coritiba.

O zagueiro de 28 anos começou a carreira atuando pelo Fluminense e ainda teve passagens por Ceará, Tombense-MG, CRB e Ponte Preta, clube em que estava defendendo antes de assinar com o Coxa.