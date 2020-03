Coritiba busca empate com Toledo no Paranaense

Foi sofrido, mas o Coritiba segue na liderança do Campeonato Paranaense. No sábado (29), o Coxa empatou com o Toledo por 1 a 1 fora de casa, pela nona rodada do estadual.

Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com Vieira, em cobrança de pênalti, enquanto o Coritiba empatou com Rhodolfo, na volta do intervalo.

O time do técnico Eduardo Barroca lidera com 18 pontos, enquanto o FC Cascavel está na segunda posição com 17.