Coritiba arranca empate com o Inter no Beira-Rio

Em visita ao líder, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, o Coritiba saiu duas vezes atrás no placar, mas conseguiu empatar o jogo no Beira-Rio.

Após ver Ricardo Oliveira acertar a trave de Marcelo Lomba, o Inter abriu o placar em cabeçada de Yuri Alberto aos 32 minutos. Os outros gols saíram após o intervalo, em um segundo tempo muito movimentado.

Após boa jogada no primeiro minuto da segunda etapa, Neílton deu assistência para Giovanni Augusto empatar. Ainda aos sete minutos, o time gaúcho teve a expulsão de Heitor, que acertou um pisão em Robson e foi flagrado pelo VAR.

Mesmo com um a menos em campo, o Inter conseguiu seu segundo gol. Nonato, que havia começado o jogo no banco de reservas, pegou um rebote aos 12 minutos para balançar as redes de Wilson. O placar foi fechado aos 28 minutos da segunda etapa com Sabino desviando de cabeça após cobrança de escanteio.

Com o resultado, o time de Eduardo Coudet ficou com 36 pontos e corre o risco de perder a liderança, que pode ser alterada dependendo do resultado do jogo entre Atlético-MG e Flamengo, que se enfrentam neste domingo. Já o Coritiba chegou a 20 pontos e está na 15ª posição da tabela.

Na 21ª rodada, o Colorado visita o Santos em jogo marcado para o próximo sábado. Um dia depois, o Coxa recebe o Bahia.