Coritiba treina para retorno do futebol brasileiro

O Coritiba abriu a quinta semana de trabalho consecutiva de trabalhos presenciais no Centro de Treinamento Bayard Osna, dando sequência ao planejamento proposto pela comissão técnica alviverde, otimizando as atividades in loco neste período de paralisação das competições oficiais.

O técnico Eduardo Barroca e seus demais pares da comissão técnica comandaram atividades com bola junto aos atletas no gramado. O Alviverde tem no planejamento mais uma semana cheia de trabalhos programados.

Na última onda testes com resultados divulgados pelo clube, foram examinadas 64 pessoas, das quais duas deram positivo para a Covid-19. Ambas assintomáticas, permaneceram em isolamento, voltaram a realizar exames na semana passada e tiveram resultados negativos. Os dois profissionais estão novamente liberados para voltar as atividades e seguem com acompanhamento de profissionais do clube.

Veja no vídeo como estão as atividades no CT para o retorno ainda incerto das atividades.