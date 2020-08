Cornet, o pesadelo do Manchester City na Champions

O Manchester City ficou em desvantagem no placar no primeiro tempo do jogo contra o Lyon pelas quartas de final da Champions League.

Aos 26 minutos, o técnico Pep Guardiola viu Ederson falhar e ser superado por um atacante com pouco cartaz no futebol internacional, mas que já causou muitos problemas para o time inglês.

Com passagens por Metz e Oostende (Bélgica), Maxwel Cornet não é titular absoluto da equipe francesa e disputou 36 partidas ao longo da temporada, sendo reserva em 10 dessas ocasiões em que entrou em campo.

O marfinense de 23 anos marcou apenas cinco gols ao longo da campanha, número baixo para um atacante. Na temporada passada, foram 12 gols. O que chama a atenção é que foi justamente contra o City que ele marcou três desses 12.

Durante a fase de grupos da Champions League 2018-19, Cornet balançou três vezes as redes do time inglês. Agora, voltou a virar o pesadelo de sua vítima preferida.