Coronavírus: a polêmica medida estudada pela Premier League

O medo do contágio do coronavírus colocou o mundo do futebol em suspense. No Reino Unido, onde duas mortes foram registradas pelo COVID-19, já existem 160 casos confirmados. E na Premier League, tomam medidas severas para combatê-lo.

Como a rede britânica 'Sky' publicou no sábado, a competição inglesa planeja proibir a entrada nos estádios para maiores de 70 anos, a população com maior risco de infecção.

Embora ainda não haja data para a implementação dessa medida, as autoridades esportivas já foram chamadas pelo governo inglês a tomar medidas que atenuem o impacto da doença.

A questão preocupa a Premier. Tanto que, neste mesmo sábado, horas antes de Liverpool-Bournemouth, nos arredores de Anfield, várias telas foram instaladas para espalhar mensagens das autoridades de saúde para tentar impedir a propagação do vírus.