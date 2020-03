Coronavírus: África anuncia normalidade no futebol

Não é só o vírus que se espalha, mas também a preocupação e o pânico. Esse contexto leva as autoridades e entidades a um exercício de responsabilidade que no mundo do futebol está se traduzido em medidas de segurança e proteção, com fechamento de portões e suspensão de competições.

No entanto, uma grande parte da do planeta ainda poderá desfrutar do esporte mais popular. A Confederação Africana de Futebol comunicou através de uma mensagem pública que todas as suas competições continuarão em vigor.

"Segundo a OMS, nenhum país africano foi declarado em risco para o coronavírus", argumentou, para que a normalidade não seja alterada no momento.

O calendárioda África se aproxima das partidas eliminatórias para a Copa da África de 2021. A terceira rodada, com um total de 48 partidas espalhadas por 40 países, segue prevista para 23 e 31 de março.

Da mesma forma, a CAF anunciou a continuação do CHAN, que é a Copa da África apenas com jogadores de ligas nacionais africanas, de 4 a 25 de abril nos Camarões.

Do jeito como o problema se atualiza e leva novas mudanças de planos, essas decisões podem mudar de um momento para o outro.