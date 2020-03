Coronavírus ameaça eliminatórias da Copa do Mundo

O avanço do coronavírus, principalmente na Europa, pode impactar diretamente a disputa na América do Sul por vagas na próxima Copa do Mundo.

Ao final de março, diversos jogos começam a ser disputados na área da CONMEBOL, que pode ter de adiar os confrontos enquanto a epidemia não perder força.

Segundo 'Todo Noticias', a confederação cogita entrar em contato com a FIFA para solicitar a remarcação das partidas, como já aconteceu na Ásia.

Um dos agravantes é a grande quantidade de jogadores convocados que atuam em países europeus, podendo causar risco de trazer o vírus para o território sul-americano.