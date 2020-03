Coronavírus ameaça também a Libertadores

O festival de 16 jogos terá ingredientes esportivos especiais neste primeiro encontro, como a aparição do último campeão do torneio, o Flamengo; e até tensão, devido aos casos de coronavírus que apareceram no Equador e no Brasil.

O Flamengo, campeão da Libertadores de 2019 e vencedor na semana passada da Recopa da América do Sul, visitará Junior na cidade colombiana de Barranquilla na quarta-feira, no encerramento da ação no Grupo A.

Horas antes, em Guayaquil, o mesmo grupo será inaugurado por dois rivais equatorianos: Barcelona e Independiente del Valle, equipe que perdeu na última quarta-feira na decisão da Recopa sul-americana contra o Flamengo.

É previsível que o primeiro jogo desse grupo seja disputado sem público nas arquibancadas, já que o final de semana ocorreu com dois encontros da Liga local em Guayaquil antes da detecção naquela região do sudoeste do país do primeiro caso de coronavírus em uma mulher que havia chegado da Espanha.

A Ministra da Saúde, Catalina Andramuño, explicou que é um viajante adulto que sofre de doenças pré-existentes e foi isolado em uma sala especial de um hospital da região.

A preocupação também diz respeito ao entorno do River Plate, que na quarta-feira se encontrará com a Liga Quito na capital equatoriana.

No Brasil, dois casos foram detectados em São Paulo em pessoas que chegaram da Itália.

A preocupação pode ser atenuada pelo fato de que a primeira data da fase de grupos estabelece uma reunião distante de São Paulo, na metrópole de Curitiba, entre Athletico Paranaense e Peñarol.

Na terça-feira, no estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, o Defensa y Justicia receberá o Santos para a partida inaugural do Grupo G, concluída pelo Delfín do Equador e pelo Olimpia do Paraguai.

- Jogos do primeiro dia da fase de grupos:

03.03:

Athletico Paranaense (BRA) - Peñarol (URU) C

Internacional (BRA) - Universidad Católica (CHI) E

América (COL) - Gremio (BRA) E

Defensa y Justicia (ARG) - Santos (BRA) G

Caracas (VEN) - Boca Juniors (ARG) H

Independiente Medellín (COL)- Libertad (PAR) H

04.03:

Barcelona (ESP) - Independiente del Valle (ECU) A

Junior (COL) - Flamengo (BRA) A

Guaraní (PAR) - Bolívar (BOL) B

Tigre (ARG) - Palmeiras (BRA) B

Jorge Wilstermann (BOL) - Colo Colo (CHI) C

Liga de Quito (ECU) - River Plate (ARG) D

Delfín (ECU) - Olimpia (PAR) G

05.03:

Binacional (PER) - São Paulo (BRA) D

Estudiantes de Mérida (VEN) - Racing Club (ARG) F

Alanza Lima (PER) - Nacional (URU) F