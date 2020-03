Coronavírus: Angola suspende futebol por 15 dias

Começa nesta segunda-feira a suspensão do futebol angolano, que interrompe suas atividades devido ao risco de contágio pelo coronavírus. O último fim de semana com partidas teve portões fechados.

A bola para de rolar após 25ª rodadas do Girabola, que tem o Petro de Luanda liderando com 54 pontos. Em segundo lugar, está o tetracampeão 1º de Agosto, que tem três pontos a menos e folgou na rodada.

O prazo de 15 dias é prorrogável, de acordo com a evolução da situação do vírus no país, conforme comunicado oficial divulgado recentemente pela FAF.

Em entrevista a 'A Bola', o jogador português Ézio Pinto, do Rec. Libolo, falou sobre seu momento e a situação no país: "A minha condição física e mental está a melhorar de jogo para jogo. E com esta paragem... enfim, é saúde, é um bom motivo. Aqui ainda não está a sentir-se muito ainda o Covid-19".

Como a maior parte do continente africano, o país ainda não tem o avanço proliferado do coronavírus nem sente consequências graves da pandemia.

Os dois primeiros cidadãos angolanos infectados pelo novo Coronavírus (Covid-19) encontram-se estáveis e com sintomas leves em unidades hospitalares de referência na capital do país. Ambos chegaram ao país após viagens a Portugal.