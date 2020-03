Coronavírus: as regras para o Napoli ir ao Camp Nou

O Napoli segue treinando diariamente, mas não joga pelas competições nacionais devido às restrições que visam evitar a propagação do coronavírus.

Todo o foco está nas oitavas de final da Champions League, com um desafio duríssimo diante do Barcelona. Na partida de ida, as equipes empataram em 1 a 1, resultado que levou a definição da vaga para a casa do gigante espanhol.

Em meio à pandemia do vírus, 'La Gazzetta dello Sport' publicou uma espécie de manual com normas, que já estão sendo cumpridas pela equipe de Gennaro Gattuso:

A lista envolve itens como só sair de casa para ir aos treinos, realizar treinamentos de menos de duas horas, tomar banho em grupos pequenos, suspender os almoços coletivos, sair o quanto antes do centro de treinamento e não fazer reuniões.