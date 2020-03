Coronavírus: Barça pode ceder suas instalações

O coronavírus afeta todos e não respeita grandeza ou status social. Políticos, atletas... e também pessoas comuns, tornando a pandemia um assunto para ser tratado cada vez mais sério.

O Barcelona, ​​sempre atento às causas sociais, ofereceu, por meio de seu presidente, Josep Maria Bartomeu, as instalações do clube para o que a Generalitat precisar.

Isso foi confirmado pelo 'Sport', que também garantiu que o Barça estaria disposto a colaborar conforme necessário.

Sempre de acordo com a mídia mencionada, o presidente do Barça estaria muito ciente da situação e, dados os valores do clube, ele teria tomado essa decisão.

Essa transferência de instalações teria apenas um veto: La Masia. Embora não haja ninguém lá no momento, os jogadores da categoria de base teriam pretences lá e o Barcelona não quer um risco de contágio e, por outro lado, não pode ceder algo cuja propriedade não controla totalmente.

Embora ainda não haja progresso, a Generalitat já sabe que pode contar com a equipe 'culé'.