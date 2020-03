Coronavírus: governo fecha portas de todos jogos do norte da Itália

A crise do coronavírus segue influenciando diretamente o futebol italiano. Após adiar cinco jogos do fim de semana, o governo nacional decidiu ampliar as restrições.

Não só para o futebol. Nem só para os jogos. Treinos e partidas de todos esportes terão de ser realizados sem a presença de público na região norte do país até 8 de março.

A decisão envolve Lombardia, Vêneto e Emilia-Romana, além das províncias de Savona e Pesaro-Urbino. São essas as áreas mais afetadas pelo problema, que já tem 1.500 casos confirmados na Itália.

O governo divide o país em três zonas na classificação de risco do coronavírus, como explicou o Primeiro Ministro em comunicado oficial neste domingo:

“A suspensão de eventos esportivos e competições de todos os tipos e disciplinas, até 8 de março de 2020, em locais públicos ou privados. É permitida a realização dos eventos e competições mencionados, bem como as sessões de treinamento, em instalações esportivas utilizadas a portas fechadas, em municípios que não sejam os listados no Anexo 1 deste decreto. É proibido a viagem de torcedores residentes nas regiões e províncias mencionadas no Anexo 2 para participar de eventos e competições esportivas que ocorrem nas demais regiões e províncias”.

Além dos cinco jogos remarcados no sábado para 13 de março, o domingo teve ainda o adiamento da partida entre Sampdoria e Hellas Verona, que seria disputada nesta segunda-feira e foi transferida para a mesma data.