Coronavírus: Inter envia comida para casa de seus jogadores

Apesar da emergência devido ao coronavírus, que confinou os italianos em suas casas para conter infecções, a Inter de Milão continua a cuidar da nutrição de seus jogadores com a entrega de alimentos em casa, além das tarefas atléticas com as quais seus jogadores devem cumprir em casa.

Hambúrgueres de frango, legumes, salada de abacate e muffins de proteína são algumas das refeições que os jogadores recebem neste período de quarentena, depois que o governo ordenou que os cidadãos ficassem em casa e fechasse todas as empresas, exceto farmácias e supermercados.

E apesar de poder comprar comida, o técnico da Inter, Antonio Conte, um treinador obcecado com perfeição e atenção aos detalhes, é responsável todos os dias pelo envio de almoço e jantar personalizados para seus jogadores.

Para os clubes, é essencial que seus jogadores mantenham seu status atlético para chegarem prontos quando for possível retomar as competições nacionais e internacionais, que estão suspensas até pelo menos 3 de abril devido ao coronavírus.

O nutricionista da Inter, Matteo Pincella, é responsável por estabelecer os pratos que os jogadores devem comer diariamente e os envia desde o centro esportivo Appiano Gentile, como pode ser visto em algumas fotos compartilhadas pelo meia Nicoló Barella em suas redes sociais.

Em particular, o meio-campista recebeu uma caixa de macarrão com molho de tomate e hambúrgueres de frango no almoço, enquanto seu jantar previa macarrão e carne com grãos integrais, além de uma salada de abacate.

Alguns dos alimentos recebidos também têm instruções sobre como devem ser preparados ou se devem ser levadas ao microondas.

Cada um dos jogadores segue sua própria dieta, esperando o fim da emergência e a volta ao trabalho, e comer no moderno centro esportivo Suning em Appiano Gentile, a cerca de 40 quilômetros do centro de Milão.

O próprio nutricionista Pincella compartilhou em sua conta do Instagram uma foto com as várias caixas de comida prontas para serem entregues aos jogadores, acompanhadas da mensagem: "Coronavírus? 'Não há problema'. Entrega de comida para os jogadores".

Além disso, os jogadores da Inter devem se manter em forma com sessões de treinamento alternativas em suas casas, com exercícios e pesos.

O meia croata Marcelo Brozovic e o zagueiro eslovaco Milan Skriniar, que estão em quarentena juntos, compartilharam uma foto em suas redes sociais nas quais são vistos trabalhando com bicicleta e esteira.

Exercícios abdominais, flexões, agachamentos e exercícios com pesos são outras recomendações a serem seguidas durante esse período para manter a forma, enquanto esperam que eles voltem ao trabalho com a bola em campo.

No momento, o futebol italiano está suspenso até pelo menos 3 de abril como medida de precaução para a disseminação do coronavírus, que já causou 2.158 mortes e mais de 27.980 infectados, de acordo com os últimos dados oficiais da Proteção Civil.