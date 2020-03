Coronavírus: Neymar e Mbappé, juntos pela conscientização

Eles não se entendem apenas no campo de jogo e quando se trata de se divertir. Neymar e Mbappé também estão em uníssono quando se trata de combater uma pandemia global. Embora pareça parte de uma notícia engraçada, essa é a realidade: ambos postaram fotos com máscaras no Instagram.

O brasileiro fez isso em um 'story' com máscara de cor preta. O francês, em uma publicação com máscara de cor branca. Ambos usaram a hashtag "#CoronaOut" (#ForaCorona) em suas respectivas mensagens nas redes sociais. Suas intenções são desconhecidas.

Talvez eles tenham feito isso para aumentar a conscientização pública, talvez pelo 'hype' ou talvez porque quisessem. Como sempre, não demorou muito para seus fãs verem seus posts. No caso de Mbappé, como era uma publicação normal, havia centenas de 'curtidas'.

Em relação aos esportes, ambos estão afatados da competição. A crise do COVID-19 interrompeu a maior parte do futebol em todo o mundo e as competições de alto escalão terão que esperar. Até que a expansão do patógeno seja aliviada, não haverá mais encontros.