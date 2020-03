Coronavírus: Neymar se une a aplausos solidários

Neymar partiu para o Brasil devido ao coronavírus antes do fechamento das fronteiras e eles não tivessem escolha a não ser passar pela quarentena em território francês.

Uma vez instalado em sua casa no Brasil, o jogador do Paris Saint-Germain voltou a se dirigir aos fãs através de suas redes sociais oficiais, deixando uma mensagem de solidariedade em sua conta oficial no Twitter.

O atacante da equipe parisiense queria se juntar à bela iniciativa de aplausos solidários dedicados a todos os profissionais que estão arriscando suas vidas durante a pandemia do COVID-19 para ajudar os mais afetados.

"Um aplauso para todos os profissionais de saúde. Obrigado por arriscar suas vidas. #ficaemcasa #StayHome", publicou o internacional brasileiro na conhecida rede social.