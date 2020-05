Coronavírus pode deixar Mertens sem recorde histórico

Após inúmeras reuniões entre Mertens e De Laurentiis, nas quais vários meios de comunicação, como o 'Tuttosport', afirmaram a existência de um pré-acordo para a renovação, parece que eles estão longe de um acordo.

E é que as posturas estão se afastando nos últimos dias, apesar da grande oferta apresentada pelo presidente do Napoli: um contrato de dois anos, 4,5 milhões de salários por temporada mais dois incentivos que ultrapassam dois milhões.

Se Mertens finalmente optar por deixar o clube, ele perderia um recorde que significaria permanecer na história do Napoli e Serie A. Atualmente, Mertens e Hamsik, o lendário meio-campista eslovaco que encerrou sua jornada no Napoli em fevereiro 2019, eles compartilham o privilégio de serem os maiores artilheiros da história do clube, ambos com 121 gols.

O último de Mertens foi na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona. Um simples gol do atacante belga derrubaria Hamsik e o deixaria como o maior goleador da história da equipe italiana.

Se a Serie A e a Liga dos Campeões seguissem sua temporada normal, certamente o ex-PSV teria feito um gol (provavelmente mais), mas a interrupção por causa do coronavírus parece impedi-lo de aparecer sozinho no ranking de pontuação histórica dos 'azzurri 'se você não mudar sua postura e acabar não renovando.