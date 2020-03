Coronavírus pode impedir ida de Sané ao Bayern

O futuro de Leroy Sané volta a ser uma incógnita após mais de meio ano. O jogador alemão esteve mais fora que dentro do Manchester City durante a pré-temporada, porém, uma gravíssima lesão o orbigou a ficar em Inglaterra.

Aos 24 anos, o futuro do jovem atacante ainda é muito promissor e, apesar da lesão, o Bayern de Munique estava disposto a fazer um grande esforço para contratá-lo.

'The Sun' afirma, no entanto, que as coisas podem mudar em um futuro próximo. A crise do coronavírus impedirá que o jogador retorne aos campos de jogo e se recupere 100% fisicamente.

Nesse sentido, a mídia insiste que o Bayern, não tendo a certeza de que ele estaria totalmente recuperado, preferiria adiar a incorporação do jogador, que seria sua contratação estrela neste verão.

Vale lembrar que Leroy Sané sofreu uma grave lesão no Community Shield em agosto, um jogo no qual ele rompeu os ligamentos do joelho.

Nos últimos meses, o jogador voltou aos campos em um jogo pelo Manchester City Sub 23 contra o Arsenal, mas ainda não jogou minutos no mais alto nível.

É verdade que ele participou de uma partida de treinamento organizada por Pep Guardiola depois de saber que a partida contra o 'Gunners' seria adiada.

'The Sun' observa que o Manchester City oferecerá ao alemão um novo contrato para fazê-lo mudar de idéia e que ele permanecerá em Etihad. Ele está no Manchester City desde 2016 e encerra seu contrato em 2021.