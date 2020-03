Coronavírus: vice-presidente do Flamengo recebe alta

Após o susto com Jorge Jesus, que teve diferentes resultados em seus testes do Covid-19, foi a vez do vice-presidente do Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos, trazer a boa notícia. Ele superou o coronavírus e foi liberado do hospital onde foi internado.

Ele o anunciou em um vídeo que postou em sua conta do Twitter e falou sobre como foram os últimos dias. Mattos garantiu que, desde sua saída do hospital, entrou em quarentena voluntária. O objetivo é não contrair o vírus novamente ou espalhá-lo.

"Estou sem sintomas. O que me prendeu ao hospital foi mais uma pneumonia. Esse tipo de tratamento, a não ser que você esteja muito mal, não é feito em hospital, mas foi necessário no meu caso. Vou para o hotel por cautela. É o melhor a fazer: descansar sem pegar voo, sem stress. Preciso dar uma desestressada de hospital", disse o dirigente.

Logo após sua primeira mensagem nas redes sociais, outra surgiu. No segundo momento, ele agradeceu a todos os fãs que lhe enviaram mensagens de apoio durante sua estadia no hospital.