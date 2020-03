Coronavírus x Eurocopa 2020: o torneio será cancelado?

"Vamos tentar ser otimistas". Essa foi a mensagem do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, sobre o novo coronavírus, o Covid-19, que está ameaçando a Euro 2020 - principal torneio internacional da UEFA.

Ceferon disse, ainda, que, pelo menos agora, não devemos pensar em cenários sombrios e que o vírus é um ponto em uma lista de preocupações que a UEFA tem quanto à realização da Euro.

No entanto, o vírus já está afetando o mundo do futebol, com partidas adiadas, canceladas e sem público. Além de outros eventos esportivos que também se vêm ameaçados.

A EURO 2020 VAI SER CANCELADA?

Não está definido o cancelamento ou não da Euro 2020, mas a UEFA será obrigada a tomar uma decisão logo.

O secretário geral da organização, Theodore Theodoridis afirmou que eles não estão querendo se precipitar com um cenário que pode mudar em alguns meses e que o assunto está sendo tratado juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No entanto, se o vírus continuar se propagando do jeito que está, provavelmente a competição seja afetada de alguma forma.

Caso as autoridades europeias não consigam conter o vírus, o pior cenário é de que a UEFA seja obrigada a cancelar totalmente o torneio, o que acabaria por afetar milhares de pessoas, além das equipes em si.

POR QUE O EURO 2020 ESTÁ EM RISCO DE CANCELAMENTO?

O possível cancelamento da Euro 2020 é resultado das medidas dos governos para minimizar a disseminação do vírus e reduzir os casos e, principalmente, as mortes.

A realização de um evento que envolve 12 cidades em 12 países diferentes aumentaria muito a circulação de pessoas e, consequentemente, a possibilidade de propagação de doenças, indo contra os esforços dos governos.

Mesmo que a decisão tomada pela UEFA seja de ter portões fechados nas partidas para evitar aglomerações de pessoas, é possível que os jogadores se recusam a jogar, para não colocar as próprias saúdes em risco.

QUAIS OS PAÍSES ANFITRIÕES DO EURO 2020 AFETADOS PELO CORONAVÍRUS?

Em todos os 12 países sede da Euro 2020 foram confirmados casos de infecção por coronavírus. O principal deles, que inclusive está com os eventos esportivos suspensos, é a Itália, que segundo a OMS já confirmou mais de 7 mil casos e 300 mortes.

A Alemanha também sofreu um salto no número de pessoas infectadas pelo vírus, enquanto Espanha, Holanda e Reino Unido também relataram centenas de infecções.

Dinamarca, Azerbaijão, Irlanda, Rússia, Romênia e Hungria têm um número relativamente menor de casos registrados em meados de março.