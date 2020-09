Cotado para vereador, Marcos Braz afirma: "ainda não decidi"

Na última semana, o presidente estadual do PL (Partido Liberal), causou alvoroço entre os torcedores do Flamengo ao afirmar que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, será candidato a vereador do Rio de Janeiro. O dirigente, em contato com a Goal, no entanto, disse que ainda não definiu se realmente vai encarar o pleito.

"Eu sinceramente não sei. Estou indo para o Equador hoje com o Flamengo e só volto na outra quarta-feira (23), sinceramente não posso te dizer nada porque ainda não defini".

O prazo é curto, uma vez que a data limite para partidos e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos é até 27 de setembro. Recentemente, Braz rejeitou um convite para ser vice de Eduardo Paes, que vai concorrer a prefeitura. Na última segunda-feira (14), o dirigente do Flamengo teve um encontro com Paes e o coordenador de campanha do político.

Apesar de pensar na carreira política, Braz não quer deixar o Flamengo. O vice-presidente garante internamente está focado no clube. Na internet, torcedores prometem fazer campanha contra o dirigente com medo de perdê-lo.

IMPORTÂNCIA DE MARCOS BRAZ NA GESTÃO RODOLFO LANDIM

Ao longo do ano de 2019, Marcos Braz foi ganhando papel fundamental na gestão do presidente Rodolfo Landim. Além das grandes contratações, ele soube comandar o vestiário com o famoso "gelo no sangue" frase que gosta de repetir sempre que precisa passar por uma situação considerada difícil. A contratação de Jorge Jesus, por exemplo, partiu de uma iniciativa dele, assim como a chegada de Domènec Torrent.

Com a política de Landim de ficar menos presente no dia a dia, a função de "presidente do vestiário", fica a cargo de Marcos Braz.

VIDA POLÍTICA

Em 2012, Marcos Braz já havia sido candidato a vereador pelo PSB, mas não conseguiu se eleger. Em 2015, indicado por Romário, ele foi nomeado secretário municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro, na ocasião, Eduardo Paes era prefeito da cidade