Coudet acredita que o Celta ainda pode melhorar

O Celta recebe o Alavés em Balaídos. Coudet espera seguir a linha mostrada nestes últimos jogos.

“O Alavés será um rival difícil, mas vamos tentar apoiar a proposta e tentar continuar melhorando para que cada jogo nos ajude a dar um pequeno passo em frente”, comentou em coletiva de imprensa.

Ele garantiu que o lateral Emre Mor, que reapareceu com um gol na partida da Copa contra o Llanera, ainda não está pronto para jogar "os 90 minutos", e adiantou que precisará ter paciência para desarmar a equipe vitoriana.

“É uma equipe que normalmente tem o bloqueio curto, o que a torna um adversário muito difícil. Vamos tentar abrir o jogo e fazer o que viemos fazer. O Alavés tem feito bons resultados, mas o principal é pensar no que podemos gerar", frisou.

Coudet reconheceu que falta alguns jogadores para ter todas as posições bem cobertas. Portanto, com a gestão esportiva, está trabalhando para fortalecer o elenco no próximo mercado de inverno apesar das limitações econômicas expostas ontem à noite pelo presidente Carlos Mouriño na Assembleia de acionistas.

“Comigo foram claros desde o início. Sei que o clube vai fazer todo o possível para poder se armar da melhor forma para o segundo semestre e a reta final. É óbvio que em algumas posições temos, praticamente, um único jogador ", lamento.

Neste sentido, disse que como "referência na área" só tem o lesionado Santi Mina, razão pela qual se viu obrigado a retirar a subsidiária nos últimos jogos.

“Não temos outro jogador experiente nessa posição, que é uma posição importante. Colocando de alguma forma, é uma garantia para nós termos pelo menos dois jogadores em posições diferentes. É uma posição decisiva, mas vamos nos adaptar ", disse ele.