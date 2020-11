Coudet assiste da arquibancada a derrota do Celta para o Sevilla

Eduardo Coudet, treinador argentino do Celta, se sentiu "sentido por não estar perto dos jogadores" neste sábado em sua estreia como treinador da equipe espanhola na derrota (4-2) no campo do Sevilla, devido a um problema burocrático que impediu o exercício, algo que ele espera "fazer no próximo jogo".

Coudet considerou em coletiva de imprensa que, apesar do resultado, "se viram coisas boas ao fim de alguns dias de trabalho", especialmente "uma grande atitude" dos seus jogadores após um "início que não foi bom".

"Foi difícil entrar em jogo e depois veio o 2-2 num momento crucial", lamentou, referindo-se ao gol de Youssef En-Nesyri, do Sevilla, nos acréscimos da primeira metade.

O treinador de Buenos Aires destacou as “chances de marcar o terceiro” que o Celta teve “na segunda parte, mas numa ação fortuita chegou ao 3-2” que decidiu o choque que “tinha preparado em cinco dias”, algo que “nunca tinha feito antes".

“Estou feliz com a predisposição dos jogadores. Com trabalho, essa equipe está treinada para durar 90 minutos e vamos encontrar o meu ideal. Vamos trabalhar tanto física quanto tecnicamente para que o time jogue como eu quero, mas para isso precisamos tempo", enfatizou Coudet.

O treinador acredita que tem “uma grande equipe que pode melhorar muito” porque, frisou, “se viram coisas muito boas em apenas cinco dias de trabalho”, já que o Celta marcou “dois gols e teve chances de marcar o terceiro, se pode jogar de igual para igual contra qualquer rival".