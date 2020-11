Coudet freia a chegada de Mandzukic ao Celta de Vigo

O Celta de Vigo vive uma nova fase com a chegada de Eduardo 'Chacho' Coudet. O técnico argentino chegou neste fim de semana e a primeira coisa que fez foi interromper as operações de mercado.

Coudet, antes de incorporar novos jogadores, quer avaliar todo o seu elenco. É por isso que, de acordo com 'AS', a chegada de Mario Mandzukic teria esfriado.

A equipe azul celeste havia entrado em negociações com o veterano atacante croata, sem equipe, para ingressá-lo no ataque. Mas os últimos acontecimentos significam que sua chegada está em 'stand by'.

"Não há negociação com ninguém", disse Coudet na sua apresentação como treinador do Celta de Vigo. “Há material para que as coisas corram bem”, acrescentou.