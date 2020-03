Courtois e Brahim zombaram de Valverde por carrinho em Morata

A história é bem conhecida por todos. Morata estava prestes a ir sozinho em direção ao gol em plena final da Supercopa e Valverde teve uma ideia simples para detê-lo: jogá-lo no chão e ganhar o cartão vermelho. Um tempo depois, Courtois e Brahim o lembraram disso enquanto jogavam Fortnite.

O belga estava fazendo uma livestream na Twitch e toda a conversa pôde ser ouvida. "Fede, alguém fala que o rival é o Morata, ok?", Disse o goleiro. Depois que Brahim começou a rir, Valverde respondeu: "Não vou contar essas coisas, vim jogar Fortnite".

"Cuidado com Fede, que ele te lesiona, hein", zombou Brahim. Courtois o acompanhou: "Sim, sim, ele te chuta...". Em resposta, Valverde, no jogo, batia em Brahim enquanto esperavam o início do jogo, ao qual o jogador de Málaga disse: "Calma, calma, eu não te falei nada".

Foi mais uma anedota de como essa famosa jogada permaneceu na memória dos fãs do Real Madrid. Com essas declarações, fica claro que, dentro do vestiário merengue, há muitas brincadeiras com o meio-campista devido à sua entrada no Morata.