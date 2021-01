Courtois e Mendy, vitais para o rendimento do Real Madrid

O Real Madrid deixou de fazer contratações galáticas para apostar em jogadores de futebol jovens e promissores, jogadores que ainda não amadureceram para se estabelecer na elite do futebol.

O jornal 'AS' falou neste domingo do desempenho das contratações do clube nos últimos três anos... e apenas Thibaut Courtouis e Ferland Mendy otimizaram o investimento da entidade de Santiago Bernabéu.

Esses dois jogadores, no momento, são vitais no esquema de Zinedine Zidane. As demais incorporações têm função secundária e alternam o banco com a titularidade.

Eden Hazard faz parte do time titular, desde que não esteja lesionado, embora suas aparições estelares possam ser contadas nos dedos de uma mão. Outros como Eder Militão, Rodrygo Goes, Vinicius Jr. ou Mariano Díaz costumam começar os jogos no banco.

E depois há os casos de Luka Jovic, Reinier Jesus ou Brahim Díaz, que saíram do Real em busca de minutos através de empréstimos, com o objetivo de voltar ao nível mais alto e ocupar um espaço na mente de 'Zizou'.