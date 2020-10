Courtois flagrado... dando em cima de uma streamer!

A Twitch está cada vez na moda. Para os desavisados, é como um Youtube, mas para transmissões em tempo real (livestreams). Os usuários transmitem conteúdos que vão desde uma simples conversa entre o 'streamer' e seu público, até conteúdos como gameplays, culinária, artesanato, música etc. Alguns exemplos em português são o canal Aqualua (para quem gosta de pinturas em aquarela), Inception7 (com foco em jogos como Don't Starve Together e Escape from Tarkov) e Ffinha (com transmissão de jogos alternativos).

Em uma dessas 'lives' com Ibai Llanos e outros youtubers, flagraram Courtois mandando mensagem a Cristinini. "Mas o que Courtois está fazendo no chat dos mortos?", gritou Ibai.

Courtois acabou sorrindo... e Cristinini confirmou a investida. "Ele estava pedindo o Instagram!", continuou.

"Por favor, Thibaut... você está se aproveitando", disse Ibai Llanos durante uma partida de 'Among Us'.