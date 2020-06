Courtois, impactado pelo Galatasaray e pela Turquia

Thibaut Courtois se apaixonou pela cena do futebol no Ali Sami Yen, no Galatasaray. O 'AS' falou com um amigo de infância do belga, que joga na Segunda Divisão da Turquia, e o jogador Ramazan Cevik, reconheceu que Courtois adorava jogar no templo do time turco.

"Nos conhecemos após a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele me disse que estava muito impressionado com a paixão dos torcedor do Galatasaray. Ele não acreditava que a atmosfera no estádio Ali Sami Yen fosse real. Ele sentiu que era uma atmosfera incrível", explicou o jogador do Samsunspor.

"Courtois simpatiza com o Galatasaray. Por que Courtois não poderia jogar na Turquia no futuro?", insistiu o jogador de futebol, que coincidiu na categoria de base do Genk com o goleiro do Real Madrid.

Para concluir, Cevik falou da qualidade do goleiro: "Eu acho que Courtois é o melhor goleiro do mundo. Ele tem um caráter muito forte. Ele é uma pessoa admirável".