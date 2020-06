Courtois já é o melhor goleiro da Europa

O Real Madrid pode confiar em Courtois (28), já não restam dúvidas sobre a sua qualidade. O belga respondeu muito bem contra o Espanyol e ajudou a garantir a vitória 'merengue'.

Com o jogo de ontem, Courtois chegou a 15 partidas sem sofrer gols, tendo participado, ao todo, de 29 duelos. É a melhor marca entre as cinco grandes ligas da Europa.

Neuer também tem 15 jogos sem sofrer gols, mas a Bundesliga já terminou e Courtois ainda pode superar o alemão nos seis jogos que restam.

O goleiro do Real Madrid lutará contra Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madrid e outro dos melhores do mundo, pelo Zamora (prêmio de melhor goleiro da Liga).

O esloveno (com 18 gols sofridos em 29 partidas) ganhou o prêmio nas últimas quatro temporadas, mas agora Courtois lidera. Seria o primeiro Zamora para o Real Madrid desde 2007-08 quando Casillas o conquistou;