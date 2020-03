Courtois pode ser baixa contra o Manchester City

Como se não fosse o suficiente a perda dos três pontos e a liderança, o Real Madrid pode ter outro problema, porém na Champions League. A saída de Thibaut Courtois mancando do campo do Betis pode fazê-lo perder a partida de volta das oitavas de final contra o Manchester City.

Segundo informações do 'AS', essas dores musculares com as quais ele deixou a partida neste domingo, preocupam. Ele não poderá ser submetido à exames nesta segunda-feira devido a inflamação, portanto, terá que esperar até terça-feira para descobrir o que exatamente é.

Caso seja relevado alguma fissura, por menor que fosse, seria impossível ele estar na partida em Etihad, já que mal teria uma semana para se recuperar. Nem estaria presente contra o Eibar no próximo fim de semana.

Sem dúvidas, o belga está vivendo um de seus melhores momentos desde que assinou com o Real Madrid. Com o 1-2 da ida, sua ausência seria um golpe para Zidane. Em Sevilla, apesar da derrota, ele foi um dos melhores em campo.

Com isso, Alphonse Areola seria o escolhido para o posto, no entanto, a última vez que assumiu o gol, não trazem boas lembranças para o torcedor 'merengue'. Foi titular na derrota da Copa do Rei por 3-4 contra a Real Sociedade.

Se essa ausência for confirmada, se somaria a suspensão de Sergio Ramos pelo pênalti cometido, de modo que Zidane teria que enfrentar o jogo de volta sem dois de seus pilares defensivos.